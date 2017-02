US-Gericht hält an Aufhebung von Einreiseverboten fest

Die Richter am Berufungsgericht von San Francisco haben US-Präsident Donald Trump in die Schranken gewiesen. (Archivbild) © KEYSTONE/POOL AP/ERIC RISBERG

Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot bleibt vorerst ausgesetzt. Ein Berufungsgericht in San Francisco lehnte in der Nacht zum Freitag den Antrag der Regierung ab, Visa-Sperren für sieben islamisch geprägte Länder wieder in Kraft zu setzen.