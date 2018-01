US-Justiz erhebt Anklage gegen europäischen Dschihadisten

Der nun angeklagte mutmassliche Dschihadist gilt als Drahtzieher des Anschlags auf eine Synagoge auf der tunesischen Ferieninsel Djerba 2002. Dabei kamen 21 Menschen ums Leben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/HASSENE DRIDI

Die US-Justiz hat gegen einen in Frankreich inhaftierten deutschen Dschihadisten Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft in New York warf dem 51-Jährigen am Mittwoch unter anderem Verschwörung zum Mord sowie die Unterstützung des Terrornetzwerks Al-Kaida vor.