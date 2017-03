US-Kinos protestieren mit Orwells «1984» gegen Trump

Szene aus "1984": John Hurt (r) wird von Richard Burton (l) gefoltert, indem er mit seiner grössten Angst konfrontiert wird, derjenigen vor Ratten. Die Gesellschaft, die in "1984" dargestellt wird, erinnert manche an die Regierung Trump. Deshalb zeigen US-Kinos am 4. April den Film. (Handout) © Pressebild