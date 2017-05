US-Konsum fällt unerwartet schwach aus

Konsumentinnen und Konsumenten in den USA haben im März weniger Geld ausgegeben als erwartet (Archiv) © KEYSTONE/FR171072 AP/SARAH BENTHAM

Die US-Konsumentinnen und Konsumenten haben im März weniger Geld ausgegeben als erwartet. Der private Konsum stagnierte, wie das Handelsministerium in Washington am Montag mitteilte.Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet.