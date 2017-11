US-Medien: Demokraten gewinnen Gouverneurswahlen

Wähler im US-Staat Virginia füllen ihre Wahlzettel aus. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für US-Präsident Donald Trump. © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Die Kandidaten der Demokratischen Partei in den USA haben Medienberichten zufolge sowohl die Gouverneurswahlen in den Ostküstenstaaten Virginia und New Jersey als auch die Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York für sich entschieden.