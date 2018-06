Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins leicht um 0,25 Punkte angehoben. Der Zins steigt damit auf das Niveau zwischen 1,75 und 2,0 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Es handelt sich um die zweite Zinserhöhung durch die Notenbank in diesem Jahr.

(SDA)