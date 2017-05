US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Noch hob die US-Notenbank den Leitzins nicht weiter an - will es aber in diesem Jahr noch zwei Mal tun. Fed-Chefin Yellen liess sich aber nicht in die Karten schauen, wann sie den Leitzins weiter anheben will. © KEYSTONE/FR170079 AP/CLIFF OWEN

Trotz der brummenden Wirtschaft in den USA hält die Notenbank Fed den Leitzins vorerst konstant. Sie beliess ihn am Mittwoch in einer einstimmigen Entscheidung in der Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.