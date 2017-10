Die Polizei in Los Angeles ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Dies sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es sind die ersten Ermittlungen gegen Weinstein in Los Angeles.

Die Polizei habe ein mutmassliches Opfer befragt, das von Weinstein 2013 missbraucht worden sein soll. (SDA)