US-Präsident Trump berät mit Merkel und May über Lage in Syrien

US-Präsident Donald Trump telefoniert mit Merkel und May zur Lage in Syrien nach dem US-Angriff. (Archivbild) © Keystone/AP/ALEX BRANDON

US-Präsident Donald Trump hat in getrennten Telefonaten mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May über den US-Luftangriff in Syrien beraten.