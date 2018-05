Trump spricht bei Treffen der NRA

Donald Trump spricht an einem NRA-Treffen im Mai 2016 - damals noch als Präsidentschaftskandidat. Die Waffenlobby war ein wichtiger Spender für Trump während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016. (Archiv) © Keystone/AP/MARK HUMPHREY

Weniger als drei Monate nach dem Schulmassaker in Florida will US-Präsident Donald Trump bei einer Versammlung der umstrittenen Waffenlobby NRA eine Ansprache halten. Trump wird am Freitag beim Jahrestreffen der NRA in der Stadt Dallas teilnehmen.