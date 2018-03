US-Rapper DMX muss ins Gefängnis

DMX stand schon öfters im Visier der Justiz. Nun muss der Rapper hinter Gitter - wegen Steuerhinterziehung. (Archiv) © KEYSTONE/AP/LARRY NEWMEISTER

Der US-Rapper DMX muss wegen Steuerhinterziehung für ein Jahr ins Gefängnis. Das entschied am Mittwoch (Ortszeit) ein Gericht in New York. «Das heutige Urteil zeigt, dass Ruhm kein Freifahrtschein bedeutet», erklärte der zuständige Staatsanwalt.