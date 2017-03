US-Regierung zieht Einreiseverbot-Stopp weiter

Hawaiis Generalstaatsanwalt Doug Chin präsentiert die Entscheidung, Trumps jüngsten Einreisebann zu stoppen. Die US-Regierung geht dagegen in Berufung. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/AUDREY MCAVOY

Die US-Regierung will das Einreiseverbot von Präsident Donald Trump in der nächsten Instanz vor Gericht durchsetzen. Das Justizministerium legte am Donnerstag beim zuständigen Gericht in San Francisco Berufung ein gegen die Entscheidung eines Richters auf Hawaii.