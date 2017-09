USA: Historisch niedrige Flüchtlings-Obergrenze

Flüchtlinge warten an einem US-Grenzposten auf die Einreise ins Land. (Archiv) © Keystone/AP/Gregory Bull

Die US-Regierung will im kommenden Jahr nur noch 45’000 Flüchtlinge aus aller Welt ins Land lassen. Diese historisch niedrige Obergrenze gaben Regierungskreise am Mittwoch in Washington bekannt.