US-Regierung will China an Inselbau im Südchinesischen Meer hindern

Die USA legen den Finger auf Chinas Vorgehen im südchinesischen Meer: Der Bau künstlicher Inseln in der Region soll unter Präsident Trump aufhören. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Die neue US-Regierung will China darin hindern, sich in internationalen Gewässern des Südchinesischen Meers Gebiete anzueignen. «Die USA werden dafür sorgen, dass wir dort unsere Interessen schützen», sagte Präsidialamtssprecher Sean Spicer am Montag.