US-Regierung will Klimaplan von Obama abschaffen

US-Umweltminister Scott Pruitt will den Klimaplan der Vorgängerregierung abschaffen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Die US-Regierung wird den Klimaplan von Ex-US-Präsident Barack Obama stoppen. US-Umweltminister Scott Pruitt sagte am Montag, er werde am Dienstag in Washington einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des sogenannten Clean-Power-Plan der Vorgängerregierung unterzeichnen.