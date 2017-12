US-Senat stimmt für Trumps Steuerreform

Erneute Abstimmung wegen Verfahrensfehlern: US-Präsident Donald Trump muss weiter um seine Steuerreform bangen. © KEYSTONE/AP/MANUEL BALCE CENETA

Der US-Senat hat am Mittwoch die grösste Steuerreform seit über 30 Jahren abgesegnet. Bevor das Projekt von US-Präsident Donald Trump in Kraft treten kann, muss aber das Repräsentantenhaus erneut über die Reform abstimmen. Das Votum soll noch am Mittwoch stattfinden.