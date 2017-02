US-Richter blockt Milliarden-Fusion von Krankenversicherern

Darf nicht an Anthem verkauft werden: US-Justiz verbietet Übernahme des Versicherers Cigna. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER

Die geplante Milliarden-Übernahme des Krankenversicherers Cigna durch den grösseren Rivalen Anthem scheitert am Widerstand der US-Justiz. Ein US-Richter verbot den 48 Milliarden Dollar teuren Deal am Mittwoch in Washington.