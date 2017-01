US-Richterin untersagt Ausweisung von an Flughäfen Festgehaltenen

An mehreren grossen US-Flughäfen, wie hier in Chicago am O'Hare International Airport, kam es zu Demonstrationen gegen die von Präsident Trump verhängte Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimischen Ländern. © KEYSTONE/AP Chicago Tribune/CHRIS SWEDA

Ein Gericht in New York hat am Samstagabend die Ausweisung von Ausländern aus den USA untersagt, die nach dem von US-Präsident Donald Trump am Vortag verfügten Einreiseverbot an US-Flughäfen festgehalten wurden.