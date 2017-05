Gregg Allman bei einem Auftritt im Madison Square Garden in New York 2013. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/CHARLES SYKES

Der US-Rockmusiker Gregg Allman ist tot. Der Gründer der Allman Brothers Band starb im Alter von 69 Jahren friedlich in seinem Haus in Savannah im US-Staat Georgia, wie das Musikmagazin «Billboard» am Samstag unter Berufung auf die Homepage des Künstlers berichtete.