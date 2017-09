Todesfall: Der US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist im hohen Alter friedlich im Spital eingeschlafen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/CHRIS PIZZELLO

Der US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er sei friedlich im Spital in Los Angeles entschlafen, berichtete das Promi-Portal «TMZ».Stanton begann seine Filmkarriere in den 50er-Jahren, zunächst mit Nebenrollen in Western.