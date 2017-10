US-Schriftsteller George Sanders erhält Man-Booker-Literaturpreis

"Eine grosse Ehre": George Saunders erhält den britischen Man-Booker-Literaturpreis. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Der britische Man-Booker-Literaturpreis 2017 geht an den US-Amerikaner George Saunders. Er wurde für seinen Roman «Lincoln In The Bardo» ausgezeichnet, in dem es um die Nacht geht, in der US-Präsident Abraham Lincoln im Jahr 1862 seinen elfjährigen Sohn zu Grabe trug.