US-Senatsausschuss will Flynn zur Herausgabe von Dokumenten zwingen

Donald Trumps Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn soll einem US-Senatsausschuss Dokumente zu einer möglichen russischen Einmischung in den Wahlkampf liefern. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

In der Untersuchung zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die US-Wahl will ein Ausschuss des Senats Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn zur Herausgabe von Dokumenten zwingen. Eine entsprechende Anordnung sei am Mittwoch an Flynn geschickt worden.