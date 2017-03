US-Sender will Trumps Steuererklärung von 2005 veröffentlichen

US-Präsident Donald Trump hat bisher seine Steuererklärung nicht veröffentlicht: Das will nun ein TV-Sender für ihn tun. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/MICHAEL REYNOLDS

Der US-Sender MSNBC hat angekündigt, im Besitz einer Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump zu sein und diese noch am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichen zu wollen. Das gab MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow am Dienstag via Twitter bekannt.Es handle sich um Unterlagen aus dem Jahr 2005.