US-Star-Rapper kommt nicht nach Frauenfeld

Kurz und schnörkellos sagte der Star-Rapper Tyler, the Creator, seine Europa-Tour am Sonntag per Twitter ab: «no more europe tour». Zahlreiche Acts in mehreren europäischen Städten sind betroffen, unter anderem in Portugal, Paris und Amsterdam.

no more europe tour, sorry, next time — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 7. Mai 2017

Auch das Openair Frauenfeld muss nun einen Ersatz suchen, Tyler, The Creator, stand in Frauenfeld auf dem Programm. «Den Ersatz-Act geben wir sobald wi möglich bekannt», schreibt das Openair auf seiner Facebook-Seite.

Wütend gegen Theresa May?

Grund für die Absage sei das Einreiseverbot nach Grossbritannien, das vor einigen Jahren gegen Tyler unter der damaligen Innenministerin Theresa May verhängt wurde, wie das Unterhaltung-Newsportal nme.com mutmasst. May klassierte einige Texte des Rappers als Gewalt verherrlichend und als intolerant gegenüber Homosexualität. Tyler zeigte sich an diversen US-Festivals noch immer wütend über den Entscheid.

Probleme bei der Terminplanung

Im offiziellen Schreiben des Musikers ist allerdings von «unvorhersehbaren Schwierigkeiten bei der Terminplanung» die Rede und er verspricht, dass er die Konzerte nachholen will.

