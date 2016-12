US-Steuerstreit: Raiffeisen kommt ohne Busse davon

Raiffeisen habe mit dem amerikanischen Justizdepartement (DoJ) im Rahmen des Programms zur Beilegung des Steuerstreits eine Vereinbarung erzielt, schreibt Raiffeisen. Diese Vereinbarung umfasse alle Raiffeisenbanken und Niederlassungen und sorge dafür, dass das US-Bankenprogramm ohne Zahlung einer Busse abgeschlossen werden könne.

Die am 21. Dezember 2016 abgeschlossene Vereinbarung schaffe Rechtssicherheit und beende den Steuerstreit, heisst es in der kurzen Mitteilung weiter.

Raiffeisen mit Sitz in St.Gallen hat sich in der Kategorie 3 eingeteilt. In dieser Kategorie mussten die Institute beweisen, dass sie keine Verstösse gegen US-Gesetze begangen haben. Die meisten Schweizer Banken haben sich bereits im Vorjahr mit dem US-Justizdepartement (DoJ) geeinigt.

Abgeschlossen sind bereits seit dem vergangenen Januar alle Fälle aus der Kategorie 2. Das sind Banken, welche mutmasslich Steuerdelikte begangen haben.

(SDA)