US-Verteidigungsminister bekennt sich «unerschütterlich» zur NATO

"Unerschütterliches Bekenntnis zur NATO": US-Verteidigungsminister James Mattis setzt sich von seinem Präsidenten Donald Trump ab. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat das Bekenntnis der USA zur NATO als «unerschütterlich» bezeichnet. Pentagonsprecher Jeff Davis erklärte am Montag, Mattis habe dies so in einem Telefongespräch mit seinem britischen Kollegen Michael Fallon gesagt.