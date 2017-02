US-Vizepräsident Pence besucht KZ-Gedenkstätte Dachau

US-Vizeprädient Mike Pence hält mit seiner Frau Karen (rechts) und seiner Tochter Charlotte inne während des Besuchs der KZ-Gedenkstätte Dachau. © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

US-Vizepräsident Mike Pence hat am Sonntag die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht. Pence schloss den Besuch an seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz an. Bei dem Rundgang über das Gelände begleiteten ihn seine Frau Karen und seine Tochter Charlotte.