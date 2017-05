US-Zirkus «Ringling Bros.» verabschiedet sich mit letzter Show

Fertig lustig: Ein Clown steht zum letzten Mal in der Manege des US-Traditionszirkus "Ringling Bros." © KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY

Nach fast 150 Jahren hat der US-Traditionszirkus «Ringling Bros.» seine letzte Vorstellung gezeigt. Zum Abschluss gab es am Sonntagabend in einer Halle in Uniondale bei New York ein Pyrotechnik-Feuerwerk.Das gesamte Ensemble sang das Lied «Auld Lang Syne».