US-Strafzölle auch gegen EU

Im Handelsstreit mit der EU machen die USA ernst. Ab Mitternacht gelten die neuen Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe auch für die EU. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Im Handelsstreit machen die USA ernst. Unternehmen aus der Europäischen Union müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag in einer Telefonkonferenz bekannt.