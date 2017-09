Die USA haben für Montag eine Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über neue Nordkorea-Sanktionen beantragt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Die USA haben für Montag formal eine Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über neue Sanktionen gegen Nordkorea beantragt. Das teilte die US-Vertretung bei den Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mit.