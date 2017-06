USA beim Thema Klimaschutz unter G7-Umweltministern isoliert

Die Gespräche am G7-Umwelttreffen in Bologna fanden an einem mit Gras bedeckten Tisch statt. © Keystone/AP/GIORGIO BENVENUTI

Die Umweltminister der grossen Industrienationen wollen sich auch ohne die USA weiter für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens einsetzen. Dies bekräftigten sie am G7-Ministertreffen am Montag in Bologna.