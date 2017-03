US-Drohne über Afghanistan: Das unbemannte Fluggerät hat ein führendes Mitglied des Terrornetzwerks Al Kaida getötet. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA FILE / US AIR FORCE FILE/LT. COL. LESLIE PRATT /

Die USA haben den Tod eines hochrangigen pakistanischen Militärführers des Terrornetzwerks Al Kaida bestätigt. Qari Yasin sei bei einem US-Drohnenangriff am 19. März in Afghanistan getötet worden, teilte US-Verteidigungsminister James Mattis am Samstag mit.