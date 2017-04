USA blockieren wegen Klimaschutz G7-Erklärung

«Das schliesst den Klimawandel und den Weltklimavertrag von Paris ein», sagte der italienische Industrieminister Carlo Calenda am Montag zum Abschluss des G7-Treffens in Rom. Die USA hätten sich in diesem Punkt daher bedeckt gehalten.

Eine gemeinsame Abschlusserklärung der Energieminister ohne diesen Punkt sei aber nicht möglich gewesen. Calenda betonte, die europäischen Staaten stünden fest hinter dem Klimavertrag von Paris aus dem Jahr 2015, um so die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnet. Über den Klimaschutz wollten diese sich Wettbewerbsvorteile gegenüber den USA sichern. Trump hatte angekündigt, aus dem Weltklimavertrag von Paris wieder aussteigen zu wollen. Nach der Wahl hatte er sich hier nicht mehr eindeutig geäussert.

(SDA)