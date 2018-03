USA zahlen weniger für Uno-Friedensmissionen

Die Friedensmission Monusco im kongolesischen Goma: Die USA beteiligen sich künftig weniger finanziell an den Missionen der Vereinten Nationen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/Jerome Delay

Die USA wollen in Zukunft weniger Geld für die Friedensmissionen der Uno-Blauhelme ausgeben. Dies sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Der US-Anteil werde in Zukunft bei 25 Prozent liegen.