USA gedenken Luther King

Menschen in Memphis tragen Schilder mit der selben Aufschrift wie Streikende im Jahr 1968: Luther King war ermordet worden, als er zur Unterstützung des Arbeiter in die Stadt im Bundesstaat Tennessee gereist war. © KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY

50 Jahre nach dem Mord an Martin Luther King haben die USA des legendären schwarzen Bürgerrechtlers gedacht. Landesweit wurde am Mittwoch in Versammlungen an den charismatischen und rhetorisch brillanten Pastor erinnert.