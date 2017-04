USA, Kanada und Mexiko wollen die WM 2026

Der amerikanische Verbandspräsident Sunil Gulati zieht mit Kanada und Mexiko ins WM-Bewerbungsrennen © KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA

Die USA, Mexiko und Kanada bewerben sich gemeinsam um die WM-Endrunde 2026. Das kündigen die drei nationalen Verbände in New York an. Bislang haben sich noch nie drei Länder gemeinsam um die Gastgeberrolle für eine Fussball-WM beworben.