USA liebäugelt mit Laptop-Verbot

Kommt das Laptop-Verbot für Flüge in die USA oder nicht? Elaine Duke vom US-Heimatschutzministerium wird am Mittwochnachmittag zu Gesprächen in Brüssel erwartet

Die USA werden das Laptop-Verbot auf Flügen in die Vereinigten Staaten möglicherweise auf Europa ausdehnen. Eine Vertreterin des US-Ministeriums für Innere Sicherheit, Elaine Duke, wird am Mittwochnachmittag zu Gesprächen über das Laptop-Verbot in Brüssel erwartet.