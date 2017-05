USA überprüfen Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen

Erneuerbare Energien und Importe: Zwei umstrittene Themen in der neuen US-Regierung. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP Images/TOMOHIRO OHSUMI

Die USA überprüfen nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen. Darüber habe Washington die WTO informiert, teilte die Organisation am Montag in Genf mit.Anlass sei eine Anfrage des Unternehmens Suniva, das in den USA Solarzellen herstellt.