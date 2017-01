USA überstellen vier Guantanamo-Insassen an Saudi-Arabien

Im Camp 6 des umstrittenen US-Gefangenenlagers Guantanamo leben noch circa 40 Gefangene. US-Präsident Obama will vor dem Ende seiner Amtszeit noch 19 Inhaftierte in andere Länder überstellen. © KEYSTONE/AP/BEN FOX

Die USA überstellen trotz der Proteste des künftigen Präsidenten Donald Trump in Kürze vier Insassen des umstrittenen US-Gefangenenlagers Guantanamo nach Saudi-Arabien. Regierungsvertreter kündigten dies am Mittwoch an.