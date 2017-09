Nordkorea wird bedrängt

Südkorea und die USA sowie China und Russland halten derzeit Militärmanöver in der Nähe Nordkoreas ab. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/JEON HEON-KYUN

Mitten in der Nordkorea-Krise haben sowohl Russland und China als auch die USA und Südkorea am Montag Militärmanöver in der Nähe des isolierten Landes gestartet. Die USA und Südkorea schickten nach Angaben aus Seoul Kampfjets über die koreanische Halbinsel.