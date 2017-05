USA und Russland streiten um Hacker

Ein tschechisches Gericht entschied, dass ein mutmasslicher russischer Hacker sowohl an die USA als auch an Russland ausgewiesen werden könne. Das Tauziehen um den Mann geht damit weiter. (Symbolbild) © KEYSTONE/NICK SOLAND

Das Tauziehen um einen mutmasslichen russischen Hacker, der Millionen Passwörter sozialer Netzwerke gestohlen haben soll, dauert an: Der 29-Jährige könne sowohl an die USA als auch an Russland ausgeliefert werden, entschied ein Gericht in Prag der Agentur CTK zufolge.