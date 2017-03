USA verbieten offenbar elektronische Geräte auf Nahost-Flügen

Laptops und andere grössere elektronische Geräte dürfen auf gewissen Flügen in die USA wohl bald nicht mehr mit in die Kabine. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Die US-Behörden planen ein Verbot von grösseren elektronischen Geräten an Bord von bestimmten Flugzeugen, die aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten fliegen. Grund sei eine nicht näher ausgeführte Terrordrohung, sagte ein US-Regierungsvertreter am Montag.