USA verkünden Einigung über Strafe für Chinas Technologieriesen ZTE

Die Amerikaner werfen der chinesischen ZTE vor, Geschäfte mit Iran und Nordkorea gemacht zu haben. © KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ

Der chinesische Technologiekonzern ZTE kann auf ein Comeback in den USA hoffen. Die US-Regierung wird laut Handelsminister Wilbur Ross das Verbot aufheben, das US-Unternehmen Lieferungen an ZTE untersagt.Es sei eine Einigung erzielt worden, sagte Ross am Donnerstag dem Fernsehsender CNBC.