USA verurteilen Entmachtung des Parlaments in Venezuela

Parlamentspräsident Julio Borges hält den zerknüllten Gerichtsentscheid in der Hand, der seinem Gremium die Macht entzieht. © KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS

Die US-Regierung hat die Entmachtung des venezolanischen Parlaments durch das oberste Gericht des Landes hart kritisiert. «Wir betrachten dies als einen ernsten Rückschlag für die Demokratie in Venezuela», teilte das Aussenministerium in Washington am Donnerstag mit.