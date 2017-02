USA wollen Russland-Sanktionen aufrecht erhalten

Die USA stünden auf der Seite des ukrainischen Volkes, das seit fast drei Jahren "unter der russischen Besatzung und Militärintervention leidet", sagte die neue UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley. Sie kündigte an, die Russland-Sanktionen blieben bestehen. © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will die wegen der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen gegen Moskau aufrecht erhalten. Das kündigte die neue US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, am Donnerstag vor dem Sicherheitsrat an.