Trump will ägyptisches Militär unterstützen

Staatschef und Ex-General al-Sisi kann weiterhin auf die massive finanzielle Unterstützung der USA für sein Militär zählen. (Archiv) © KEYSTONE/AP Pool Reuters/MAXIM SHEMETOV

Der neue US-Präsident Donald Trump hält an der Militärhilfe für Ägypten fest. Nach Angaben des Weissen Hauses versicherte Trump am Montag in einem Telefonat mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, dass er die Hilfszahlungen fortsetzen will.