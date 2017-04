Das teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag mit. Die Waffe des Typs GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast wird im Militärjargon als «Mutter aller Bomben» bezeichnet. Eingesetzt wurde sie den Angaben zufolge im Achin-Distrikt in der Provinz Nangarhar. Dort war am vergangenen Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet worden.

(SDA)