Ustjugow schnappt Sundby Gold weg

Der bärtige Martin Johnsrud Sundby gratuliert dem Sieger Sergej Ustjugow © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Martin Johnsrud Sundby, der dominierende Langläufer der letzten Jahre, kann nicht Weltmeister in einem Einzelrennen werden. Im Skiathlon über 30 km in Lahti findet er in Sergej Ustjugow den Bezwinger.Der WM-Fluch hält an. Sundby schlug sich diesmal allerdings selber.