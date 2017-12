Die Vorentscheidung zugunsten der formstarken Denver Nuggets fiel bereits am Ende des ersten Viertels, als Denver mit zwölf Punkten in Serie davonzog.Utah, das weniger als einen Drittel seiner Würfe in den Korb brachte, kam nie mehr in die Nähe einer Wende. Für Denver war es der dritte Sieg in Serie.

(SDA)