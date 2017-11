Vaduz gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge

Ragte aus dem Vaduzer Kollektiv heraus: Aldin Turkes (rechts, Archivbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Vaduz setzt sich in der 14. Runde der Challenge League gegen Aarau diskussionslos mit 4:1 durch. Erstmals in dieser Saison gewinnen die Liechtensteiner damit zwei Meisterschaftsspiele in Folge.Überragender Akteur im Rheinpark war vor der Pause Aldin Turkes. Der 21-Jährige war bis zur 40.